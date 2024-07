Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

8 LUGLIOORE 15.20 marco ciluffo UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE ALTEZZA INCROCIO CON VIA DI PRATICA VERSO LATINA POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO POI SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LAURENTINA E APPIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI