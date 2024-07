Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA-FIUMICINO E DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA A PESCACCIO E DALLA-FIUMICINO ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, LA CIRCONE è REGOLARE IN DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE SULLA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR USCIAMO DAA BORGO FAITI UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA DEI MONTI LEPINI, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.