Vacanze immeritate per gli azzurri | da Scamacca a Jorginho ecco come si rilassano dopo gli europei

(Di lunedì 8 luglio 2024) La pesante sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024 è ormai un lontano ricordo per la nazionale italiana. O almeno, così sembra guardando gli scatti dei calciatori che si stanno rilassando in vacanza con le proprie famiglie. E mentre ancora quattro squadre sono in corsa per il titolo di campione europeo,e compagni smaltiscono la delusione in spiaggia o in discoteca. Italia, delusione smaltitaEuro 2024 Da Cristante ai calciatori della nazionale italiana stanno trascorrendo le proprie. Il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi, ad esempio, trascorre l’estate con sua sorella Chiara, nota influencer: tra i tanti scatti in spiaggia spunta anche quello con il fratello. Anche il suo compagno di squadra Federico Dimarco ha scelto il mare insieme alla moglie Giulia Mazzocato.