Piano Mattei accordo tra Italia e Mozambico per la costruzione del Centro Agroalimentare di Manica

(Di lunedì 8 luglio 2024) È stato firmato oggi a Maputo inl’per lae per l’equipaggiamento deldi(CAAM). L’iniziativa, riconosciuta tra i progetti strategici per l’attuazione delnel continente africano, mira allo sviluppo e alla dotazione di unnella provincia occidentale mozambicana di, che svolgerà il ruolo di polo regionale di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Il progetto, del valore di 38 milioni di euro, è finanziato con risorse del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e contribuisce, in sintonia con le priorità espresse dalle Autorità del, alla strategia di rafforzamento della sicurezza alimentare, della promozione dell’agricoltura sostenibile e del sostegno all’inclusione femminile e giovanile nel tessuto imprenditoriale locale.