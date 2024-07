Parco riviera di Ulisse Palazzo | Congratulazioni al nuovo direttore Refini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – “all’avv. Fabioappena nominato dal presidente Francesco Rocca comedell’entedi”, lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena. “Si tratta di un’area protetta di enorme pregio – precisa l’assessore – su cui puntare per rilanciare un turismo sostenibile, ma anche di un luogo strategico da cui far ripartire progetti per l’educazione ambientale. Auguro alun buon lavoro – conclude – sono certa che avremo modo di collaborare in maniera proficua per il bene di questo prezioso patrimonio della nostra regione”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.