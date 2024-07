Pallanuoto | Setterosa a Rotterdam per il 6 Nazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cominciano gli ultimi venti giorni di preparazione olimpica per lafemminile, con l’esordio dell’Italia contro la Francia fissato per il 29 luglio ai Parigi. Ilè intanto in Olanda per il 6“Trofeo di”, che si concluderà venerdì 12 luglio. Dopo il common training con gli Stati Uniti in California e in collegiale al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia e soprattutto dopo che il commissario tecnico Carlo Silipo ha comunicato la lista delle tredici convocate per i Giochi Olimpici, la squadra azzurra è volata in Olanda. Martedì 9 luglio alle 15.30 la prima partita contro l’Australia. Dopo il Torneo di, ilsarà in collegiale al Centro Federale di Napoli “Felice Scandone”, dal 16 al 23 luglio, e in common training con il Canada dal 17 al 21.