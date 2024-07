Milan elenco convocati per il raduno | mancano tutti i big impegnati agli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi inizia la nuova stagione del. Aello, nel pomeriggio, si svolgerà il primo allenamento del 2024/2025. In mattinata invece la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca con l’ex allenatore della Roma che si è presentato ai suoi tifosi mostrando ambizione e voglia di vincere. Per quel che concerna l’deiper ilovviamentei giocatori che hanno preso partee che sono ancora in corsa visto che Theo Hernandez, Maignan e Reijnders tra domani e mercoledì si giocheranno le rispettive semifinali. Tra inon figurano Divock Origi e Ballo Tourè, ritornati dai vari prestiti: “Origi e Ballo Tourè sonoma nelFuturo perché non fanno parte del progetto della prima squadra”, ha sentenziato Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa.