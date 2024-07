La vicedirettrice di RaiNews 24 Baldi rimette il mandato dopo il voto in Francia oscurato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il passo indietro alla fine lo fa la. Ida, numero due di24, ha rimesso ilnelle mani del direttore Paolo Petreccala polemica scoppiata per il caso delindalla rete all-news di viale Mazzini. La giornalista, per il momento, ha preferito non aggiungere alcun commento alla vicenda.era di turno domenica sera, nel corso della programmazione di24 che ha scatenato forti proteste del Comitato di redazione e del mondo politico, oltre a un duro comunicato dell’Usigrai. Non solo. Di fronte alle lamentele della redazione, come reso pubblico dal presidente del Fnsi Vittorio Di Trapani, Petrecca “minaccia esposto all’Ordine dei Giornalisti e denuncia per calunnia nei confronti del Cdr che ha denunciato la debacle informativa dell’all news in occasione delle elezioni in