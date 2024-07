La ragazza della palude | chi ha ucciso Chase? Il segreto della conchiglia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel finale del film La, dopo la morte di Kya, si scopre che è stata proprio lei ad uccidereAndrews, il ragazzo che l’aveva ingannata, picchiata, stuprata e le aveva anche messo a soqquadro tutta casa, distruggendole i suoi lavori. Kya aveva tenuto nascosto questoper anni, e aveva trascorso una vita felice accanto al suo compagno, Tate Walker, nella loro casa sulla. Dopo la scomparsa di Kya, morta di vecchiaia proprio a bordosua barca, durante un giro in laguna, Tate sistema le sue cose e decide di donare illustrazioni, diari e libri all’università. Nel riorganizzare tutto il materiale lasciato da Kya, però si imbatte in un diario sul quale lei confessa di averTate, con un discorso che si rifà alla natura, di cui lei sentiva di far parte insieme alle altre creature che lei amava osservare.