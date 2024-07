Jane Lynch l' attrice di Glee ricorda le star scomparse Cory Monteith e Naya Rivera | C' è un grande vuoto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'interprete di Sue nella serie di Ryan Murphy ha dedicato un pensiero ai due giovani colleghi scomparsi prematuramente. Nel corso di un'intervista a E! News,, una delledinei panni della coach delle cheerleader Sue Sylvester, è tornata a parlare degli amici e colleghi nella serie,, scomparsi rispettivamente nel 2013 e nel 2020. Di recente,ha partecipato alla serie di successo Only Murders in the Building, al fianco di Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short, nei panni di Sazz Pataki, la controfigura di Charles-Haden Savage sui set televisivi. Il ricordosi è soffermata sulla tragica scomparsa dei colleghi:"Erano così giovani, così entusiasti, .