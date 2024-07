IndyCar O’Ward regola Palou a Mid-Ohio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Patoha vinto la prima gara con i motori ibridi della storia della NTTSeries. Il messicano di Arrows McLaren trionfa a Mid-dopo una spettacolare bagarre contro la monoposto #10 del campione in carica e leader della serie Alex. Il #5 di McLaren ha avuto la meglio nei confronti del #10 di Chip Ganassi Racing per soli 4 decimi. L’iberico ha provato in tutti i modi di beffare il rivale nell’insidioso tracciato che sorge in quel di Lexington, un vero e proprio attacco non è arrivato nel periodo che dall’ultima sosta ha portato alla bandiera a scacchi. Il passaggio in pit road prima del gran finale ha deciso la prova,si è ritrovato leader dopo aver inseguito l’autore della pole-position e dominatore dei primi 50 giri.