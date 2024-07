Incognita politica estera in Francia Gli effetti del voto secondo Ecfr

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Spiega Célia Belin, capo dell’ufficio di Parigi dell’European Council on Foreign Relations (), che “la principale lezione dei risultati di queste elezioni legislative è proprio che la maggioranza degli elettori francesi ha rifiutato l’estrema destra e le ha negato il potere di governare”. Sebbene, “per ottenere questo risultato, la classefrancese ha attraversato molte turbolenze: i candidati di sinistra e centro si sono ritirati a favore l’uno dell’altro per bloccare l’estrema destra e gli appelli altattico hanno impedito a molti candidati del Rassemblement National (Rn) di continuare la loro ascesa”. Turbolenze che non nascondono differenze, differenze che possono marcare divisioni. Nonostante i buoni risultati nelle elezioni europee e nel primo turno delle elezioni legislative, il Rn di Marine Le Pen ha dimostrato di non essere pronto a governare: la strategia di normalizzazione degli ultimi anni non ha nascosto il fatto che la piattaforma del Rn continui a essere estrema e che molti dei loro candidati locali siano stati dilettanti e/o estremisti, spiega l’esperta del think tank paneuropeo.