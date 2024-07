Il Cagliari presenta Davide Nicola | Raccolgo il testimone da un grande

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - "Dedizione, perseveranza, lavoro e aggiungo entusiasmo, il motore di tutto, quello sì che è un dono di Dio: una persona che rimane entusiasta a prescindere dalle difficoltà che gliuna stagione sportiva, o la vita in generale, ha qualcosa in più":, 51 anni, nuovo allenatore delCalcio, sicosi' nel suo primo appuntamento nella sala stampa dell'Unipol Domus, spiegando che il suo arrivo ai rossoblu è il coronamento di "un desiderio latente" che aveva da quando allena. "L'accoglienza è stata fantastica e inaspettata", ha affermato il tecnico piemontese ex Empoli, Salernitana, Genoa e Udinese, "mi ha dato subito la dimensione di quanto ci sia un senso di appartenenza spiccato, di comunità, di famiglia".