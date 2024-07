Euro 2024 Olanda-Inghilterra | le designazioni arbitrali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si avvicinano le semifinali di. La rassegna continentale è entrata nel clou e vede in Spagna-Francia ele sfide decisive per decretare le finaliste del torneo. La Spagna ha battuto in una partita al cardiopalma i padroni di casa della Germania, mentre la Francia passa solo ai rigori contro il Portogallo, pur non giocando un calcio spumeggiante. Dall’altro lato del tabellone, l’ha battuto in rimonta la Turchia mentre l’ha faticato fino ai rigori contro la Svizzera, autentica spina nel fianco di tante formazioni in questo torneo. Nel frattempo, la Uefa ha comunicato ledella seconda semifinale tra, dove a dirigere la gara sarà il tedesco Felix Zwayer. Tra gli altri: Stefan Lupp GER Assistant referees, Marco Achmüller GER, Bastian Dankert GER Video Assistant Referee, Christian Dingert GER Assistant Video Assistant Referee 1, Marco Fritz GER Assistant Video Assistant Referee 2, Daniel Siebert GER Fourth official.