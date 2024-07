Corvetto peruviano rapinato e preso a bottigliate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sette arresti per spaccio, quattro rapine (con due arrestati) e una borseggiatrice in manette. Il bilancio di un sabato delle Volanti alle prese con la piccola criminalità, dalla Stazione Centrale alpassando da Duomo: alle 18.40 in via Spadari un egiziano di 26 anni, irregolare e con precedenti, viene arrestato per rapina impropria dopo una colluttazione con la security dell’Ovs, dove tentava di rubare vestiti per meno di 50 euro. Un’ora dopo da Porta Venezia finisce a San Vittore un gambiano di 31 anni che hail portafogli a un coetaneo italiano minacciandolo con un coccio di bottiglia. Intorno alle 22, in via Bessarione al, un quarantenneviene accerchiato da cinque sudamericani e colpito conal volto e al corpo per prendergli il cellulare e 300 euro.