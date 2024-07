Corriere dello Sport – Spinazzola visite mediche per il Napoli LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-08 11:16:14Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Si apre una nuova settimana di calciomercato, in Serie A e all’estero, tradi rito e operazioni in via di definizione, all’alba di raduni e ritiri estivi. Segui la giornata in diretta, con tutte le trattative e gli affari di oggi in tempo reale. 10:15 Calzona difende l’Italia e Spalletti Francesco Calzona, reduce da un ottimo Europeo con la sua Slovacchia, difende l’Italia e Spalletti. Al di là delle ultime prestazioni, le voci di mercato confermano che il calcio italiano non è povero di talenti. () 10:05 Lukaku aspetta il, Osimhen può sbloccare tutto Antonio Conte freme. La partenza di Victor Osimhen può sbloccare più di una situazione in casa