Controlli stazione Termini | Un arresto

(Di lunedì 8 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di altre Compagnie del Gruppo di Roma e del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, in tutta l’area dellaferroviaria di Roma, piazza Indipendenza, via Giolitti, piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalohanno arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via Manin con 25 grammi di hashish occultati all’interno dei calzini. Subito dopo, invece, hanno denunciato una 42enne romena, senza fissa dimora, trovata senza giustificato motivo in possesso di un paio di forbici di 24 centimetri, mentre altre due persone, della provincia di Napoli e della provincia di Lecce, sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.