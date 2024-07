Come creare Macro su Excel e ripetere azioni automaticamente

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chi lavora spesso su Microsoftsa che molte opere passaggi possono diventare ripetitivi e monotone. Per fortuna Microsoft permette di registrare una, ossia un'azione o un insieme diche è possibile eseguire per un numero illimitato di volte; di fatto è un piccolo programma personale sempre a nostra disposizione. Nella guida che segue vi mostreremounasu, mostrandovi solo i passaggi necessari per poter registrare laed eseguirla quando necessario. Vi ricordiamo che lapuò registrare i tasti premuti, le opereffettuate sui fogli di calcolo e i tocchi del mouse. LEGGI ANCHE ->si usano le Formule in1) Abilitare scheda Sviluppo diPer registrare leè necessario che la scheda Sviluppo sia visualizzata nella barra dei menu di