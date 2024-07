Chi è Dominique Devenport la protagonista di Sissi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 8 luglio 2024) La serie tv tedesca diha avuto un grande successo su Mediaset, nella messa in onda su Canale 5. In molti hanno amato, infatti, l’interpretazione didella: l’imperatrice. Ma scopriamo qualcosa di più sull’interprete che si cela dietro questo grande personaggio.– Atto terzo è andato in onda solo qualche settimana fa. Anche se solo in due serate in prima serata, su Canale 5, la serie tv tedesca ha avuto un gran successo tra il pubblico italiano. Tutti, infatti, sono rimasti impressionati e affascinati dall’interpretazione di. Ma chi è l’attrice ha impersonato ladella fiction? Ecco qualcosa di più su di lei., ladi Canale 5, foto Ansa – VelvetGossipè la serie tv di produzione RTL+ che è arrivata in Italia ormai da tre anni a questa parte.