Bozzoli ripreso in un hotel Marbella il 30 giugno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Giacomosarebbe statoil 30scorso dalle telecamere di sorveglianza dell'Hard Rockdi, nel Sud della Spagna. E' quanto avrebbe accertato la polizia spagnola, acquisendo i filmati sulla base di un ordine europeo di indagine emesso dalla procura di Brescia che coordina le indagini dei carabinieri sulla cattura dell'ergastolano latitante dal 1 luglio. Gli inquirenti pero' non hanno ancora potuto visionare le immagini di persona e attendono la trasmissione in Italia.resta solo nella sua fuga dall'ergastolo per avere ucciso lo zio Mario. La compagna Antonella Colossi e il figlio di nove anni sono tornati giorni fa in Italia. "Mamma e bambino arrivano alla stazione di Chiari". Nel primo pomeriggio è una telefonata dei genitori ad avvertire i carabinieri che la figlia, gallerista d'arte come da tradizione familiare, stava rientrando in treno, alla stazione di Chiari, non lontano da Brescia.