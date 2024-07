Bebe Rexha interrompe un concerto e caccia un ragazzo | Non provarci!

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ancora una volta (anzi, due)è stata vittima dei ‘tori di popstar’. Dopo Harry Styles e Adele, un anno fa anche la cantante di I’m a Mess si è trovata davanti ad un fan folle, che le ha lanciato un telefono dritto in faccia, mandandola in ospedale. Dopo il brutto episodio accaduto durante lo show ‘Best Fun Night of My Life‘ a New York, un mese fa è capitato qualcosa di simile, quando alcune persone ad un live a Green Bay, nel Wisconsin, hanno tirato vari oggetti verso, che però fortunatamente non è stata ferita.had to stop her performance in Green Bay after items were thrown from the crowd. The pop star instructed police to remove multiple audience members. This comes about a year after she was hit in the face with a phone at a show in NYC.