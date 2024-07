Sport acquatici Una giornata di festa per Tutti a Vela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ sempre una. Da trentacinque anni, in mare e a terra, i sorrisi e la gioia si leggono sui volti dei partecipanti e questa edizione di "" ha visto anche partecipare con entusiasmo il vento che, cosa abbastanza rara per la fine di giugno, era di una discreta intensità fino dalla mattina di domenica 30. Alle 9, durante il briefing nella sede dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa in Cala d’Arno, Giovanna Benucci, giudice federale, sempre presente alle manizioni del Club pisano, ha raccomandato puntualità e attenzione specialmente durante le procedure della partenza perchè "è una veleggiata che vede in mare regatanti e semplici appassionati della". Roberto Lacorte, presidente Ycrmp, ha ringraziato i partecipanti, numerosi come sempre, e ha ricordato i 35 anni del Club, "grande, ma sempre giovane nell’entusiasmo".