Sonia Bruganelli e le proposte di lavoro rifiutate in tv | Non avrei sopportato la pressione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024)si è raccontata a 360° tornando anche su alcune avventurein tv in passato L’ex moglie di Paolo Bonolis,, torna a parlare della sua vita e non solo, nel corso di una intervista concessa al podcast Focaccia e cappuccino, dove si è soffermata anche sui tanti impegni quotidiano e sul suo rapporto con il cibo e la dieta: “Provo a fare sport e diete, ma a 50 anni il grosso l’ho fatto e posso anche fregarmene. Quelle che dicono di essere magre pur mangiando tanto mentono” la frecciatina dell’ex moglie del conduttore di Canale Cinque che dunque non sembra farsi troppi problemi davanti a un kk in più o in meno. Tra le dichiarazioni concesse al podcast, laha colto l’occasione anche per parlare della sua avventura in tv, soffermandosi su alcuni progetti non decollati, la 50enne ha infatti ringraziato per aver rifiutato moltedi lavorare in tv da giovanissima, che ha però preferito declinare per andare incontro a un carico dieccessivo: “Non sarei stata capace di sopportare la” ha ammesso