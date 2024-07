Pronostici del GP di Gran Bretagna | Norris contro Verstappen per la vittoria Russell sul podio Aston Martin in ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 luglio 2024) Siamo tutti in attesa delPremio di, ed ecco i nostridel GP di. Dopo una sessione di qualifiche con condizioni miste e la minaccia di pioggia per il GP di2024 che aleggia sul circuito di Silverstone, ci aspettiamo una gara vibrante con molteplici battaglie in pista e molti scenari aperti. Idel GP diAbbiamo pronosticato le prime 10 posizioni del GP di. Questisi basano principalmente sulle prestazioni sull’asciutto e sul ritmo dei long run delle prove libere del venerdì. Vale la pena di ricordare che c’è un’alta probabilità di pioggia durante la gara, che potrebbe rendere la situazione ancora più vivace a Silverstone! Previsioni sulla gara:Premio di2024 10: Lance Stroll Dopo aver battuto nuovamente Fernando Alonso in qualifica, pensiamo che Lance finirà a punti in gara.