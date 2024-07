Pogacar vuole spaccare il Tour de France Vingegaard è in crescendo | gli scenari verso le montagne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Tadejci ha provato sterrato dopo sterrato, ma il grande rivale Jonasè riuscito a difendersi. L’attesa per la nona tappa delde2024 era spasmodica e c’era sicuramente grande preoccupazione in gruppo per i 199 chilometri con partenza e arrivo da Troyes, che avrebbero potuto dare anche uno scossone alla classifica generale. Alla fine tutto è rimasto invariato, ma certamente il campione sloveno ha voluto lanciare un altro segnale a tutti i suoi avversari. Il capitano della UAE Team Emirates ha provato ailcon una serie di attacchi ripetuti negli ultimi tratti di sterrato. Delle azioni travolgenti, ma che hanno sempre visto l’attenta risposta da parte della Visma. Jonasè stato bravissimo, anche perchè ha dovuto correte per quasi tutta la tappa con una bici non sua dopo una foratura.