Parigi 2024 Settebello e Setterosa | le liste dei convocati per puntare al podio a cinque cerchi

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma – Sono state diramate ledegli Azzurri della Pallanuoto Tricolore che parteciperanno alle Olimpiadi di. Sia Sandro Campagna, commissario tecnico del, che Carlo Silipo, commissario tecnico del, hanno scelto i giocatori e le giocatrici peralstorico olimpico. Per ilci saranno Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco) e Edoardo Di Somma (Ferencvaros). Per il, invece, scenderanno in gara Sofia Giustini (Sabadell), Silvia Avegno (Mataro), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Mariagrazia Palmieri, Claudia Roberta Marletta, Giuseppina Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani e Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte).