Nintendo combatterà chi utilizza in modo inappropriato i personaggi rivela il Presidente

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 7 luglio 2024) Shuntaro Furukawa, ildi, ha affermato nel corso di una riunione con gli investitori che la società giapponese farà di tutto per proteggere i propri, e più nello specifico le proprie IP, dall’utilizzo “in” da parte di terzi. Come leggiamo nel documento depositato dalla Grande N, all’interno della società hanno intenzione di proteggere le proprie Proprietà Intellettuali visto che l’utilizzoda parte di terzi “rischia di danneggiarle”, ed anche inserio. Leggiamo quanto affermato da Shuntaro Furakawa ad un giornalista, desideroso di scoprire eventuali comportanti diall’utilizzo non consentito da parte di terzi dei propri: “Ovviamente mi asterrò dal commentare i singoli casi, ma crediamo che sia doveroso prendere provvedimenti adeguati contro qualsiasi comportamento che metta a repentaglio questa politica.