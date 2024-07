LIVE Atletica Meeting Parigi 2024 in DIRETTA | Larissa Iapichino trionfa nel lungo! Mahuchikh record del mondo dell’alto!

Leggi tutta la notizia su oasport

17.39: Terzo errore per Duplantis a 6.25 17.38: Nel giavellotto Weber si migliora con 85.91 e torna in testa, si migliora anche Peters con 85.19 che lo fa salire al secondo posto, Vadlejch scende al terzo posto con 85.04. Grande gara! 17.37: Mitkova con 6.60 non si migliora, manca Burks 17.36:non si migliora con 6.54, ora le due rivali 17.36: Le due Chepkoech e Yavi velocissime nella prima metà di gara dei 3000 siepi 17.33: Doppio nullo per Duplantis na 6.25 17.31:, Mitkova, Burks saranno le tre protagoniste del salto finale nel17.30: Vadlejch! Il ceco trova il lancio giusto alla quarta rotazione con 85.04 e va in testa alla gara del giavellotto 17.28: Tra poco il via della penultima gara in pista di oggi, i 3000 siepi donne.