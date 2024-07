La parlamentare finlandese posa completamente nuda | foto pazzesche esplode il caso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Unche sta facendo discutere da giorni la Finlandia e che ora rompe i confini nazionali. Si parla di Noora Fagerstrom,di 39 anni, la quale sta facendo parlare, e parecchio, di sé per aver scelto direper il principale quotidiano del Paese, ovvero l'Helsingin Sanomat. Già, la Fagerstrom proprio come mamma l'ha fatta, senza veli, il tutto in una rubrica curata dal quotidiano in cui politici e personaggi famosi vengono invitati ad aprirsi e a spiegare quale tipo di rapporto abbiano con il proprio corpo. Si tratta, con assoluta probabilità, della primain carica che sceglie di mettersi a nudo e dire senza veli. La Fagerstrom spiega: "Mi piace il mio corpo, ma ho anche dei problemi, come la scoliosi e un'ernia nella schiena".