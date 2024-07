La moda non va in vacanza | le mostre fashion dell’Estate 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 7 luglio 2024) Con le vacanze prenotate, si potrebbe essere alla ricerca di appuntamenti imperdibili da aggiungere al proprio itinerario o di idee per la prossima meta da spuntare dalla wishlist. In entrambi i casi, questo elenco dettagliato di tutte lediin corso durante l’estateviene in soccorso. Dalle esposizioni italiane, non solo a Milano, fino alle più grandi capitali europee e ad alcune città internazionali, ci sono molte opzioni da considerare per arricchire il proprio viaggio con esperienze culturali uniche. Per far appassionare anche i più scettici alla, ripassare la storia del costume o scoprire nuove icone: ecco tutti gli appuntamenti imperdibili di questa estate.