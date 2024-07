Inter vede la Finale di EURO 2024 anche grazie al PSG | ultimo ostacolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)protagonistaai suoi nazionali. Soprattutto quelli che stanno ben impressionando. Alcuni a tal punto da tornare in augein chiave calciomercato. Le storie dei quattro qualificati si intrecciano, lasciando sullo sfondo il PSG e sognando laBERLINO – La Finalissima di UEFAè in programma domenica 14 luglioa partire dalle ore 21:00. In campo le vincenti delle due semifinali: Spagna-Francia (9 luglio, ore 21) e Olanda-Inghilterra (10 luglio, ore 21). Il gioco espresso finora in Germania permette di ipotizzare il passaggio del turno della Nazionale Spagnola e della Nazionale Olandese, che – quantomeno – sono in grado di segnare. I pronostici pre-vedono la Nazionale Francese e la Nazionale Inglese destinate alladeglipei.