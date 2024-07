Il Cinema Italia si trasferisce all’aperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Come ogni estate, ilsicon un ricco programma di proiezioni nell’area accanto alla sala. A presentare i film che verranno proposti sarà il ’narratore della storia del’ Joe Denti. Inizio proiezioni sempre alle 21.30. Biglietto 6.50 euro per “Perfect Days”, “Il ragazzo airone”, “Appuntamento a Land’s End”, “Hitman”, “Past Lives”, “C’era una volta in Buthan” e “Povere creature”; 3,50 euro per gli altri. Il cartellone di luglio. Martedì 9 e mercoledì 10 con “Perfect Days” di Wim Wenders (in foto). L’11 e 12 “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki. Il 13 e il 14 “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi; il 16 (originale sottotitolata) e il 17 Wim Wenders con “Buena Vista Social Club”; il 18 e il 19 Ken Loach con “The Old Oak”.