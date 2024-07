Guida TV Sky Cinema e NOW | La Rapina Perfetta Domenica 7 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD, canale 301, puoi guardare "La". Questo action thriller con Jason Statham ricostruisce la famosadel 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra. Le dinamiche del colpo si rivelarono complesse, coinvolgendo la mafia, il governo e persino la monarchia britannica. Statham interpreta Terry Leather, un meccanico londinese che si ritrova invischiato in una delle rapine più audaci e controverse della storia. Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, trovi "Emily". Questo biopic diretto da Frances O'Connor, con Emma Mackey nel ruolo della famosa autrice Emily Brontë, esplora la vita della scrittrice di "Cime tempestose".