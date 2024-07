Guerra della Consulta Nordio in pole ma spunta Violante | cosa sa Bisignani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Caro direttore, divide et impera. Anche a Corte. Riequilibrare la Corte Costituzionale è uno degli obiettivimaggioranza che sostiene il governo Meloni. E anche su questo tema si alzerà a breve la tensione con il più autorevole ex giudice costituzionale: il presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Con la mancata sostituzione di un posto vacante su cui è difficile mettere d'accordo maggioranza e opposizione si è giunti, come si dice nei corridoi, alla prassi delle nomine «a pacchetto», per consentire una migliore spartizione tra i partiti. Da qui a dicembre ci si dovrà pronunciare sulla nomina di quattro nuovi giudici costituzionali. Un'intesa del Parlamento che deve deliberare in seduta comune sarà necessaria per evitare la paralisiCorte in quanto il «quorum funzionale» prevede, affinché una seduta sia valida, che siano presenti almeno undici giudici su quindici.