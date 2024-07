Blue Box condivide un nuovo trailer e un poster

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024)Box ha rilasciato unper l’adattamento anime in vista della première di quest’anno!Box è una delle più recenti serie manga a fare il salto dalla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con un proprio adattamento anime, e il franchise di Kouji Miura sta per raggiungere un pubblico completamente. L’anime, che uscirà nel corso dell’anno, ha ricevuto alcuni nuovi aggiornamenti nell’ambito del programma dell’Anime Expo 2024, in corso lo scorso fine settimana, insieme a molti altri nuovi progetti 2024 in lavorazione per il prossimo anno e potenzialmente oltre.Box farà il suo debutto ufficiale nel corso di quest’anno e ha già confermato, durante l’Anime Expo 2024, che l’anime sarà trasmesso in esclusiva da Netflix quando verrà presentato al di fuori del Giappone.