Anticipazioni Tim Summer Hits | sul palco anche Annalisa e Mahmood

(Di domenica 7 luglio 2024) L’attesa è finita. Timtorna a farci sognare con un secondo appuntamento che promette scintille. Gli spettatori si preparano a vivere una serata indimenticabile con le stelle della musica italiana e internazionale.TimL’estate è finalmente arrivata e con essa il tanto atteso ritorno del Tim, l’evento musicale più coinvolgente della stagione. Questo straordinario spettacolo, condotto dai carismatici Carlo Conti e Andrea Delogu, illuminerà le serate di luglio con una programmazione ricca di emozioni e musica di altissima qualità. L’evento andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, regalando agli spettatori un’esperienza unica e indimenticabile. Il Timnon è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale che attraversa i cuori degli italiani, portando suldell’incantevole Piazza del Popolo a Roma alcune delle hit più amate dell’estate.