ZOHRA di BUZZY LAO è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 6 luglio 2024) Il cantautore e bluesman piemonteseLao èda venerdì 5 luglio 2024 con il terzo singolo, contro la guerra tra musica e fotografia dal titolo “” – From the River to the Peace. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme e anticipa il nuovo disco, in uscita nel 2024. La serie fotografica dal 9 luglio. Uscito “” – From the River to the Peace diLao Il cantautore e chitarrista piemontese, di base a Palermo,Lao esprime il dissenso alla guerra in Palestina tra musica e fotografia attraverso “” – From the River to the Peace. Si tratta del progetto che comprende un singolo, dal 5 luglio 2024 in tutte le piattaforme. E una serie fotografica che sarà disponibile a partire dal 9 luglio: “Un filo rosso lega questa avventura alla storia recente di migliaia di vittime in Palestina da un punto di vista personale”.