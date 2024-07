Vediamo tra 15 anni Rune un' altra pagliacciata | la ridicola provocazione contro Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non ci sta, Holger, e lancia la sua sfida a Je a Carlos Alcaraz. Legittimo, anzi ovvio in un mondo come quello del tennis altamente competitivo. Peccato che il 21enne danese, famoso nel circuito Atp per i suoi atteggiamenti bambineschi in campo e provocatori davanti a un microfono (o davanti all'arbitro), come spesso gli capiti calchi la mano sulle parole usate, finendo per sembrare sprezzantei rivali. Al termine della sfidaWild a Wimbledon, vinta in 4 set, il numero 15 della classifica mondiale si dimostra molto fiducioso nelle proprie qualità. "Lo spagnolo è leader negli Slam - ha dettoa proposito di, attualmente al terzo posto dietroe Nole Djokovic - matra 15chi sarà il leader".