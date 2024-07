Temptation Island anche a settembre! La conferma ufficiale

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 6 luglio 2024)! LaGrande notizia per tutti i fan di! A, il popolare reality show dei sentimenti e delle tentazioni raddoppierà. L’annuncioè stato fatto durante la seconda puntata del programma, invitando le nuove coppie interessate a partecipare a farsi avanti. Questa decisione era nell’aria da qualche settimana, ma ora è finalmenteta: le riprese inizieranno a fine agosto in Sardegna e la messa in onda è prevista per metàsu Canale 5.: Siria Pingo lascia Matteo? “I miei sentimenti sono cambiati”torna a: un successo annunciato La decisione di raddoppiarearriva dopo il grande successo della seconda puntata, andata in onda giovedì 4 luglio.