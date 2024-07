Tamberi | Mi sento sempre inferiore ai miei avversari tranne il giorno che devo gareggiare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi Gianmarcoha rilasciato un’intervista a Sportweek. Il campione del salto in alto ha vinto recentemente gli Europei a Roma nella sua disciplina.: «Caricarmi di pressione è stata la mossa migliore peral meglio» Tutta questa pressione non le farà male? «Ho notato nella mia carriera che più avevo le spalle al muro, più ne venivo fuori nel migliore dei modi. Ho imparato a mettermici, a caricarmi di pressione, a creare condizioni apparentemente controproducenti che però mi permettevano dial meglio. Da un po’ di tempo a questa parte, ogni mia scelta è fatta pensando alle Olimpiadi». Riescea credere in se stesso? «Per 364 giorni all’anno miun passo indietro rispetto agli, mi dà così l’idea di dover colmare il gap.