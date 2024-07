Reggiolo litiga in cantiere e spara un colpo di pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)(Reggio Emilia), 6 luglio 2024 - Prima hato con colleghi e titolare dell’impresa in cui lavorava, con una colluttazione subito sedata, per poi allontanarsi, salvo tornare poco dopo con unain mano, tra minacce e propositi violenti. E in questo frangente avrebbe esploso una vuoto, diretto verso una siepe, probabilmente a scopo intimidatorio, aggiungendo poi la frase: “Gli faccio un buco in testa, proprio così”. Una volta raccolto il bossolo, l’uomo, un 39enne residente nella Bassa reggiana, si sarebbe allontanato. L’episodio, accaduto il 3 luglio scorso in un, è stato segnalato ai carabinieri della locale caserma, i quali sono risaliti al presunto autore del gesto, ora denunciato per minaccia aggravata, violenza privata ed esplosioni pericolose.