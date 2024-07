Previste nella prima settimana doppie sedute a porte chiuse Lunedì primi test e visite mediche al Centro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) È partito il conto alla rovescia:prossimo alle 9 inizierà ufficialmente la nuova stagione della Spal. La squadra guidata dal nuovo allenatore Andrea Dossena (foto) si radunerà alsportivo Fabbri per effettuare lee svolgere lasessione di allenamento della stagione 2024-25. Da8 a venerdì 12 luglio il programma prevededi allenamento ache inizieranno rispettivamente alle 10 e alle 17,30, mentre sabato 13 luglio la squadra concluderà ladi lavoro con un’unica seduta di lavoro mattutina, sempre sul terreno di via Copparo. Come previsto poi la comitiva spallina si ritroverà15 luglio per partire verso Mezzana, la località della Val di Sole che si conferma per il quarto anno consecutivo sede della preparazione estiva dei biancazzurri.