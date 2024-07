Premio Boccaccio ad Augias Moshir Pour Montesano e Servillo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Certaldo (Firenze), 6 luglio 2024 - Sono Corrado, Pegah, Giuseppee Tonii vincitori della 43/a edizione delletterariorispettivamente per le sezioni Giornalismo, Etica della comunicazione e Letteratura. La cerimonia di premiazione si terrà al Teatrodi Certaldo (Firenze) il prossimo 14 settembre. La giuria è presieduta da Walter Veltroni: "Il– ha detto Veltroni - quest'anno riconosce il valore di vite dedicate alla battaglia per affermare il valore della cultura e di valori di libertà e rispetto dei diritti. Parlo di vite, perché ciascuno dei premiati ha segnato con l'impegno culturale e civile tutta la propria esistenza. In un tempo storico in cui sembra prevalere l'indifferenza, la rimozione integralista del valore di ogni diversità, la chiusura identitaria e la negazione della bellezza dell'altro da sé, le vite e le opere dei premiati rappresentano testimonianze che hanno accompagnato la crescita culturale e civile di tutti noi".