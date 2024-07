L’Imolese rinforza l’attacco con Calabrese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)fa sul serio e aggiunge un altro nome al proprio roster. Come anticipato nei giorni scorsi, ieri, è stato ufficializzato l’arrivo del centravanti classe ‘96 Antonio. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna dove, fin da giovanissimo, si è ritagliato un ruolo da protagonista in Primavera,ha poi vestito in Serie C le maglie di Arezzo, Racing Club Roma e Picerno (accumulando oltre 40 gettoni), ma è nel campionato di Serie D dove è riuscito a mettersi maggiormente in luce, con più di 160 partite giocate con Castelfidardo, Forlì, Vastese, Latina, Clodiense e i friulani del Cjarlins Muzane, la sua ultima tappa in ordine di tempo (chiusa però con appena 97 minuti in campo, spalmati in 5 gare). Esperienza dunque, ma anche qualità a servizio del24/25, che sta prendendo sempre più forma, in attesa del raduno al Bacchilega previsto per il 22 luglio.