Lancia bastone contro auto a Luzzara | Guidava male

(Di sabato 6 luglio 2024)(Reggio Emilia), 6 luglio 2024 - I carabinieri dihanno denunciato un giovane africano di 24 anni per il reato di getto pericoloso di cose. L’altra mattina, infatti, lo straniero – oltretutto gravato da un ordine di lasciare l’Italia emesso dalla questura di Mantova – improvvisamente e senza un motivo logico, ha puntato un’vettura in transito in via Villa Superiore, trae Codisotto, per poirgliun, colpendo il veicolo condotto da un uomo di 54 anni. L’mobilista ha tentato invano di schivare il, invadendo la corsia opposta, per fortuna in un momento in cui non transitava nessuno. Poi, in fretta, si è recato alla caserma diper sporgere querela. Raccogliendo le indicazioni fornite dalla vittima, i carabinieri hanno rintracciato lo straniero in paese, in viale Filippini, dove è stato identificato.