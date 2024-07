La Psicologa di Comunità Partita la novità dell’Ausl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Arriva a Castel San Pietro ladi. Il nuovo servizio attivato dall’Azienda USL di Imola è già disponibile dalla fine del mese di giugno alla Casa della. "L’obiettivo – fanno sapere dall’Ausl – è intercettare precocemente un’ampia area di disagio psicologico con significative conseguenze sulla qualità di vita, che, proprio per la loro diffusione, vengono denominati Disturbi Emotivi Comuni. Si fa riferimento a disturbi dell’adattamento a mutate condizioni di vita, a condizioni di stress acuto o cronico in reazione a patologie organiche, a situazioni di affaticamento psicologico dovute a lunghe assistenze a familiari ammalati. I modelli di intervento sono orientati non solo al trattamento precoce del disagio e alla prevenzione di condizioni patologiche più significative, ma alla promozione della salute nelle persone portatrici di condizioni di rischio, ad una funzione proattiva all’intercettazione precoce dei bisogni, al potenziamento ed alla collaborazione con le risorse di inclusione sociale presenti nellacome l’associazionismo, il volontariato, il terzo settore".