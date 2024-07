Inter si punta alla seconda squadra | accelerata sul progetto ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il club nerazzurro vuole raggiungere presto Juventus, Atalanta e Milan nel fondamentale settore giovanile – La linea è ormai tracciata: l'Inter dovrà essere sempre più giovane e ricca. Basta così con gli acquisti degli ultratrentenni a parametri zero. Il mercato si sta ben avviando. Il club vuole abbassare l'età media della rosa e per farlo sta puntando ad acquistare giovani bravi e di talento. Un diktat che porterà presto l'Inter a dotarsi anche della propria squadra under 23. In questi anni, i nerazzurri sono stati tra i principali fautori del progetto, ma a causa dei costi elevati e della mancanza di un impianto disponibile, non sono mai riusciti a dare l'accelerata definitiva. Ora con Oaktree il vento cambierà e nel 2025 dovrebbe partire anche l'under 23.