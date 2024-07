Incendio in un capanno agricolo a Pesaro vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Idelsono intervenuti intorno alle 5.30 di questa mattina per l’di unin strada del Raschietto a. Sul posto è intervenuta la squadra deidelche ha spento le fiamme che hanno coinvolto le attrezzature contenute all’interno del locale e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Ignote per ora le cause del rogo. Ancora fiamme dopo l’divampato mercoledì notte nella zona tra via la coppa e via Pantanelli, su un terreno privato nel comune di Montelabbate. In quel caso ad andare distrutte sono stati circa 25mila tonnellate di rotoballe di fieno. Ieri in tutta la città e addirittura fino a Fano si avvertiva ancora un forte odore di fumo a causa del vento che soffiava in direzione della costa.