Il signore degli anelli | la guerra dei Rohirrim | nelle nuove foto si rivela anche lo spietato Wulf

(Di sabato 6 luglio 2024) Durante l'Anime Expo sono state diffuseimmagini dell'anime Il: ladei, in cui viene mostratoil villain della storia. Sotto la direzione del pluripremiato regista Kenji Kamiyama, il film anime originale della New Line Cinema "Il: ladei" riporterà il pubblico nell'epico mondo de "Il", basato sui libri di J.R.R. Tolkien.se non è la prima volta che il mondo di Tolkien viene animato, è la prima volta che viene realizzato in stile anime. Èla prima storia dell'universo di Tolkien con un'eroina come protagonista. Nel corso del recentissimo Anime Expo sono state diffuse delleimmagini da Warner Bros Pictures. Le potete vedere qui di seguito.