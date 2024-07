Hockey su ghiaccio | Keenan e Pelino lasciano lo staff della nazionale italiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) La FederazioneSport delcomunica la risoluzione consensuale del contratto che legava Mikee Mikealladisunel ruolo di head coach.non ha potuto partecipare ai Mondiali di Bolzano e non può garantire la sua presenza per i prossimi 6 mesi. Questa tempistica si rivela incompatibile con il programma di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e da qui la decisione di trovare un sostituto nel ruolo di capo allenatore, che selezionerà il suo coaching. Mikecontinuerà a collaborare con la Fisg come consulente tecnico e strategico nell’ambito del programma olimpico dell’sue nei rapporti con l’NHL e l’NHLPA. La Federazione, loe la squadra desiderano ringraziareper il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate nel corsosua esperienza come head coach degli azzurri, prosegue la nota.